شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمني: النصر حليفنا ومشروع إيران والحوثي إلى زوال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذرت وزارة الدفاع اليمنية اليوم (الخميس) المواطنين الذين لا يزالون تحت سيطرة المليشيا من خطورة الزج بأبنائهم إلى محارق الموت خدمة لأطماع إيرانية توسعية ومشاريع تخريبية تسعى لتحويل اليمن إلى قاعدة انطلاق لتهديد أمن اليمن والمنطقة وتعريض المصالح العالمية والممرات الدولية للخطر، مؤكدة أنها توجه لهم نداء مخلصاً وصادقاً.

وطالبت القيادات العسكرية في اجتماع موسع برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي اليوم أبناء القبائل بأخذ العظة والعبرة من المصير المُر الذي يتجرعه كل المتورطين في صفوف المليشيا في مختلف الجبهات، وعدم مُشاركة الحوثيين في الأعمال الإرهابية والجرائم الانتقامية التي ترتكبها بحق اليمنيين، مؤكدة أن النصر حليف المشروع الوطني الجامع وأن المشروع الإرهابي الحوثي إلى زوال.

وثمنت القيادات العسكرية جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ووقوفهم إلى جانب اليمن في مواجهة المشروع الإيراني، مشيدين بالنجاحات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد المخططات الإيرانية وأدواتها الإرهابية في مختلف مواقع الشرف.

وعبرت القيادات العسكرية اليمنية عن الاعتزاز بالالتفاف الشعبي الواسع في الداخل والخارج حول القيادة الشرعية والقوات المسلحة الذي يُجسد أسمى معاني الانتماء والولاء الوطني في معركة المصير اليمني العروبي الواحد.

ووجه وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي بتعزيز اليقظة والجهوزية الكاملة للتصدي لفلول المليشيا والإجهاز على كل محاولاتها الانتحارية والمُضي قدماً نحو تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة قائلاً:«سنمضي على العهد والوعد للشعب والقيادة، وسنظل أوفياء للأرض والقسم ولتضحيات الشهداء الأبرار، وسنحرر شعبنا من هيمنة الحوثي وإيران وسندفن الأحلام البائدة كما دفنها الآباء والأجداد».

فيما أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، أن مليشيا الحوثي تتكبد هزائم متتالية في جميع خطوط التماس في محافظات الجوف ومأرب والضالع وتعز والحديدة، مرجعاً ذلك إلى التلاحم المنقطع النظير والإسناد المُباشر من رجال القبائل وطيران التحالف العربي.

وأكد صغير عزيز ان العمليات العسكرية تسير بكل انتظام وفق الخطط المرسومة وتحقق أهدافها بكل مهارة واحتراف، موضحاً المؤسسة العسكرية ستظل كتلة متماسكة ومتلاحمة وعند مستوى طموحات الشعب اليمني.