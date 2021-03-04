شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يمدد حال الطوارئ الصحية شهراً آخر لمواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرباط - أ.ف.ب

قرر المغرب، الخميس، تمديد العمل بحال الطوارئ الصحية، المفروضة منذ عام لمواجهة جائحة «كوفيد-19»، شهراً آخر حتى 10 نيسان/إبريل، بينما تتواصل حملة التطعيم ضد الفيروس مع تلقيح أكثر من 3,7 مليون شخص.

وأفادت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي أنها صادقت على مرسوم بتمديد حال الطوارئ الصحية التي كان مرتقباً انتهاؤها في 10 آذار/مارس لشهر آخر، «حرصاً على استمرار ضمان فاعلية ونجوع الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد-19».

ونوّه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال الاجتماع بنجاح حملة التطعيم ضد الفيروس، مشيراً في الوقت نفسه إلى «الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية (...) في انتظار بلوغ المستوى المطلوب من تعميم التلقيح لدى السكان في المستقبل القريب».

وأسفرت الحملة التي انطلقت أواخر كانون الثاني/يناير اعتماداً على لقاحي «أسترازينكا» و«سينوفارم»، عن تطعيم أكثر من 3,7 مليون شخص، بينهم أكثر من 360 ألفاً تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، بحسب آخر حصيلة رسمية، الأربعاء.

ويقارب مجموع المصابين بالوباء 885 ألفاً، توفي منهم 8653 منذ ظهور الفيروس في المملكة قبل عام. كذلك مددت السلطات، الاثنين، لأسبوعين إضافيين حظر التجول، المطبق من الساعة 21,00 وحتى الساعة 06,00، في كل أنحاء البلاد منذ أواخر العام الماضي. يضاف إلى ذلك حظر الحفلات والتجمعات وإغلاق المطاعم والمتاجر في الساعة 20,00.

وتطمح حملة التطعيم المجانية إلى تلقيح 80 في المئة من سكان البلد البالغ عددهم قرابة 35 مليوناً. وحصل المغرب حتى الآن على 6 ملايين جرعة من لقاح «أسترازينكا» ومليون جرعة من لقاح «سينوفارم»، بينما أعلنت الحكومة نهاية العام أنها طلبت 65 مليون جرعة من اللقاحين.

وتراهن المملكة على هذه الحملة للعودة إلى حياة طبيعية، بعدما تسببت تداعيات الجائحة والجفاف في ركود اقتصادي العام الماضي بمعدل 6,3 في المئة وفقدان أكثر من 430 ألف وظيفة، ليرتفع مجموع العاطلين عن العمل إلى نحو مليون ونصف المليون شخص، وفق معطيات رسمية.