شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندي مالي وثمانية مسلحين في هجوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو- أ.ف.ب

قتل جندي مالي وأصيب اثنان بجروح، الخميس، في هجوم على مركز أمني في وسط مالي كما أعلن الجيش المالي، مضيفاً أن ثمانية مهاجمين قتلوا في الرد «القوي» لعناصره.

وقال الجيش في بيان إن المركز الأمني التابع للقوات المسلحة المالية في دينانجورو القريبة من الحدود مع بوركينا فاسو «صدت بقوة هجوماً إرهابياً عند قرابة الساعة 03,30 (بالتوقيتين المحلي وجرينيتش)».

وقال الجيش إن الحصيلة المؤقتة وصلت في «صفوفنا إلى قتيل وجريحين» و«في صفوف العدو إلى ثمانية قتلى»، مؤكداً أيضاً أنه استولى من المهاجمين على آلية وأربع دراجات نارية وأسلحة مختلفة.

ويعتبر وسط مالي من البؤر الرئيسية لأعمال العنف التي تنسب إلى المتطرفين وأوقعت آلاف القتلى العسكريين والمدنيين منذ 2012. وتوسعت أعمال العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر. وقتل جنديان ماليان على الأقل وأصيب سبعة في 23 شباط/فبراير في كمين استهدف قافلتهم بين سيفاري وكونا في منطقة موبتي (وسط).