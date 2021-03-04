شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يوقع اتفاقاً للحصول على لقاح «سبوتنيك-في» الروسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد-رويترز

قالت وزارة النفط العراقية، الخميس، إن العراق وقع اتفاقاً مع روسيا يستورد بموجبه مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك-في) للوقاية من فيروس «كورونا». ويتوقع العراق- الذي يخوض معركة شاقة للحد من انتشار فيروس «كورونا»- تسلم شحنة من اللقاح في غضون أسبوعين حسبما ورد في بيان، نقلاً عن وزير النفط إحسان عبد الجبار الذي وقع الاتفاق.

وتلقى العراق، الثلاثاء، أول 50 ألف جرعة من لقاح شركة «سينوفارم» في شكل تبرع من الصين. وبدأت التطعيمات في اليوم نفسه بدءاً بالعاملين في قطاع الصحة وكبار السن وأفراد قوات الأمن.

وستوفر مجموعة «سينوفارم» حوالي مليوني جرعة من اللقاح على مراحل. كما أبرم العراق اتفاقات للحصول على لقاحات من «أسترازينيكا» و«فايزر». وسجل العراق ارتفاعاً حاداً في إصابات «كوفيد-19» الشهر الماضي، وسجل أيضاً حالات إصابة بإحدى السلالات المتحورة من فيروس «كورونا».

بلغ إجمالي الحالات المسجلة بـ«كوفيد-19» في العراق حوالي 714 ألفاً بينها 13507 حالات وفاة حتى الرابع من مارس/آذار. ومنذ ما يقرب من أسبوعين منعت الحكومة معظم حركة السفر بين المحافظات، وفرضت حظر تجول على مستوى البلاد اعتباراً من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحاً في أيام العمل الأسبوعية، ولمدة 24 ساعة يومياً من الجمعة إلى الأحد بعد ارتفاع حاد في الإصابات.