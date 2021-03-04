شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن استعدادها لتسليم لقاحات «سبوتنيك-في» لخمسين مليون أوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

أعلنت السلطات الروسية أنها مستعدة لتقديم لقاحات لـ50 مليون أوروبي، اعتباراً من يونيو/ حزيران، مع إعلان الوكالة الأوروبية للأدوية، الخميس، بدء مراجعة اللقاح الروسي «سبوتنيك-في».

ويمثل إعلان وكالة الأدوية خطوة رئيسية نحو الترخيص لاستخدام اللقاح في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وقال كيريل ديميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر السيادي الروسي الذي ساهم في تطوير هذا اللقاح: «بعد موافقة وكالة الأدوية الأوروبية، سنكون قادرين على توفير لقاحات لـ50 مليون أوروبي، اعتباراً من يونيو 2021»، وقبيل تصريحات ديمترييف، أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية بدء مراجعة اللقاح الذي طوره معهد غاماليا الروسي لعلوم الأوبئة.

وجاء إعلان وكالة الأدوية عن بدء مراجعة اللقاح الروسي، في وقت تواجه بروكسل انتقادات لبطء حملات التلقيح بعد مشكلات في الإمدادات، ويعد الإعلان خطوة إضافية لموسكو التي تأمل كسب نفوذ جيوسياسي من خلال اللقاح.

وأبدت الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا وإسبانيا، في الأسابيع الماضية اهتمامها باللقاح الروسي، في حال حصوله على الترخيص، فيما أجازت المجر استخدامه بمفردها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر بشأن سبوتنيك-في، الذي يحمل اسم القمر الصناعي في الحقبة السوفييتية، وسط مخاوف من أن يستخدمه الكرملين أداة للقوة الناعمة.

وأجازت روسيا اللقاح في أغسطس/ آب الماضي قبل انتهاء تجارب سريرية واسعة، مثيرة المخاوف بين الخبراء في الداخل والخارج إزاء عملية الموافقة المتسرعة، لكن مجلة «ذي لانسيت» الطبية الرائدة نشرت الشهر الماضي نتائج تظهر أن اللقاح آمن ونسبة فاعليته تتجاوز 90 في المئة.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي ساهم في تمويل تطوير اللقاح الخميس، إن 42 دولة سجلت اللقاح، وكان الكرملين قد أوضح الأسبوع الماضي أن روسيا والنمسا وافقتا على إجراء محادثات بشأن التسليم والإنتاج المشترك لسبوتنيك-في.