شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 20 مهاجراً على الأقل بعدما رماهم مهربون في البحر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جيبوتي - أ ف ب

قضى 20 مهاجراً على الأقل غرقاً بعدما قام مهربون برمي عشرات الأشخاص في البحر في خليج عدن بين جيبوتي واليمن، على ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الخميس.

وقالت إيفون نديجي الناطقة باسم المنظمة لشرق إفريقيا والقرن الإفريقي في تصريح صحفي، إن «الناجين يعتقدون بأن 20 شخصاً على الأقل قتلوا، وبعضهم لا يزال مفقوداً، فيما عثر على خمس جثث على ساحل جيبوتي».

وتفاقمت أزمة الهجرة إلى أوروبا في أعقاب الأزمات التي عصفت بدول عدة في المنطقة؛ حيث بلغ عددهم 13 مليون مهاجر، 60% منهم من الذكور فوق 18 سنة، و17% من النساء، والباقي 23% أقل من 18 سنة حتى عام 2018، وينحدر قسم كبير من المهاجرين من إفريقيا.