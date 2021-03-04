شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مرتقبة لوزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين إلى اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

قالت مصادر مطلعة من الولايات المتحدة واليابان الخميس، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن يرتبان لزيارة اليابان، اعتباراً من 15 مارس/ آذار؛ لإجراء محادثات تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن.

ونقلت رويترز عن المصادر التي «طلبت عدم الكشف عن هويتها»، قولها إن «بلينكن وأوستن يحضران كذلك لإجراء حوارات ثنائية مع نظيريهما اليابانيين، وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي، ووزير الدفاع نوبو كيشي».

وستكون هذه أول محادثات من نوعها بين البلدين الحليفين منذ إبريل/ نيسان 2019، وأول زيارة لليابان يقوم بها أي من أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتتطلع الولايات المتحدة واليابان لتعزيز العلاقات بينهما، في حين تنتهج الصين سياسة خارجية نشطة بشكل متزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادي.