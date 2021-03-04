شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تمدد قرار منع دخول غير مواطنيها إلى البلاد حتى إشعار آخر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أعلنت السلطات الكويتية، الخميس، تمديد منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد حتى إشعار آخر، ضمن إجراءات منع تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19). وقرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر تجول جزئي في كل أرجاء البلاد، اعتباراً من الأحد، في الفترة من الخامسة مساءً، وحتى الخامسة صباحاً، لمدة شهر كامل.

وشهدت إصابات «كورونا» في الأيام الثلاثة الماضية في الكويت قفزة قياسية، وبلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة. وكان مجلس الوزراء رفض في 22 فبراير/ شباط الماضي، مقترحات اللجنة الصحية بفرض حظر جزئي للتجول في البلاد، لكنه فرض في الوقت ذاته عدداً من القرارات الجديدة المتشدّدة، تستهدف وقف تفشّي وباء «كورونا» في البلاد.