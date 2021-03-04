شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي: نواجه الجزيرة بـ 3 غيابات مؤثرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد مهدي علي، المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة مضيفه الجزيرة عندما يلتقيان في الثامنة والربع مساء السبت، على ملعب استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، ضمن الجولة الـ19 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وأضاف المدرب في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، الذي عقد في قاعة المؤتمرات باستاد راشد: «سنخوض مباراة قوية خصوصاً أنها مع متصدر جدول ترتيب الدوري وعلى أرضه، وستكون صعبة على الفريقين، والجزيرة بالطبع يرغب في التقدم أكثر في مساعيه للمحافظة على الصدارة، وبالنسبة لنا سنبذل كل ما نملك للخروج بنتيجة إيجابية لتحسين مركزنا في الترتيب».

وقال: «نفتقد جهود عدد من اللاعبين المهمين أمام الجزيرة وغيابهم مؤثر، مثل كارتابيا ووليد عباس؛ بسبب الإيقاف لحصول كل منهما على ثلاثة إنذارات، إضافة إلى اللاعب يوسف جابر الذي يعاني من الإصابة».

وتابع: «الجزيرة يلعب بأريحية؛ لأنه ينافس على بطولة واحدة هي مسابقة دوري الخليج العربي، وبالتالي لديه فترة راحة أطول، بينما فريقنا يلعب مباراة كل ثلاثة أيام؛ بسبب تواجده في كل البطولات، ورغم ذلك نسعى لتجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة لندخل المباراة في وضع جيد، ويمكننا من العودة بنتيجة إيجابية».