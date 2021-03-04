شكرا لقرائتكم خبر عن فيتيبالدي ينضم إلى فريق ديل كوين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيعود البرازيلي بيترو فيتيبالدي، إلى سباقات اندي كار هذا الموسم، مع فريق ديل كوين ريسنج، لينضم إلى الفرنسي رومان جروجان، زميله السابق في فريق هاس المنافس في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات.

وقال فيتيبالدي، وهو حفيد إيمرسون فيتيبالدي بطل العالم مرتين، في بيان : أنا سعيد بالعودة لسباقات اندي كار خاصة سباق اندي 500. يسعدني جداً مشاركة السيارة مع رومان جروجان. تربطنا صداقة قوية، استمتعنا بها في هاس ومن الرائع العودة للعمل معاً مجدداً.

وكان جروجان أعلن الشهر الماضي انتقاله من منافسات فورمولا 1 إلى سباقات اندي كار.

وخاض فيتيبالدي، السائق الاحتياطي في هاس، أول سباق له مع الفريق في فورمولا 1 في ديسمبر الماضي بدلاً من جروجان الذي غاب عن آخر سباقين بعد تعرضه لحروق في يديه في سباق جائزة البحرين الكبرى. وسيستمر السائق البرازيلي البالغ من العمر 24 عاماً في القيام بمهام السائق الاحتياطي في هاس في موسم 2021.

وستكون هذه المرة الثانية التي يتعاون فيها فيتيبالدي مع فريق ديل كوين بعد أن وقع للفريق في 2018، لكن الإصابات طاردته، ليغيب عن سباق اندي 500. وسينطلق موسم اندي كار في 18 إبريل.