شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر يتوقع قمة هجومية بين الجزيرة وشباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

توقع الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، أن تأتي مباراة فريقه أمام شباب الأهلي السبت في دوري الخليج العربي بنفس السيناريو الهجومي لمواجهة الفريقين في جولة الذهاب التي انتهت لصالح «فخر أبوظبي» 5-3.

وقال كايزر: «لقد شاهد الجميع كيف كانت المباراة الأولى في دبي، لذلك علينا التعامل بذكاء مع المهاجمين وصناع اللعب في شباب الأهلي،الجزيرة يمر بفترة جيدة في الوقت الحالي ولدينا الثقة في تقديم أداء جيد، ونتطلع بحماس للمباراة».

وكشف مدرب الجزيرة عن جاهزية جميع اللاعبين للمباراة، باستثناء الثنائي الموقوف عبدالله رمضان وخلفان مبارك.

وقال كايزر إنه لن يكشف عن الحلول البديلة لتعويض غياب ثنائي خط الوسط، ولكنه سيدفع بخيارات جيدة ستفيد الجزيرة ومنتخب الإمارات في المستقبل. واستبعد المدرب الهولندي شعور لاعبي فريقه ببعض الضغوط، بسبب الجلوس على الصدارة، وقال: «عندما كنا نتعرض للهزائم في رحلة البحث عن الوصول إلى الصدارة، لم نعان من الضغوط ولن نعانيها بعد الجلوس على القمة، ونتطلع لتقديم المزيد من المستويات الجيدة وبذات العقلية الهجومية».