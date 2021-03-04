شكرا لقرائتكم خبر عن تسيتسيباس يعبر الى ربع نهائي بطولة روتردام للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانياً الدور ربع النهائي من بطولة روتردام الهولندية للتنس بفوز صعب على البولندي هوبرت هوركاش 6-4 و4-6 و7-5 الخميس.

وسيلتقي ابن الثانية والعشرين الذي تغلب على الإسباني رافايل نادال في طريقه الى بلوغ نصف نهائي استراليا المفتوحة الشهر الماضي، مع الروسي كارن خاتشانوف في الدور التالي.

وكان تسيتسيباس يخوض أول دورة له منذ خسارته أمام الروسي دانييل ميدفيديف في نصف نهائي بطولة استراليا، وقد حسم المجموعة الأولى بكسر إرسال منافسه في الشوط العاشر. ورد البولندي المغمور بحسم المجموعة الثانية في صالحه فارضاً خوض مجموعة ثالثة. وبعدما أضاع تسيتسيباس فرصة لحسم المباراة في الشوط العاشر، نجح في ذلك في الشوط الثاني عشر. ويعتبر تستسيباس المصنف سادساً عالمياً مرشحاً بقوة لإحراز اللقب لا سيما بعد خروج ميدفيديف المصنف أول والالماني الكسندر زفيريف.

وفي مباراتين أخريين، تغلب الأميركي الكسندر بوبيلك على مواطنه تومي بول 6-7 (5-7) و6-3 و6-1، والفرنسي جيريمي شاردي على البلجيكي دافيد غوفان 7-6 (7-3) و7-6 (7-5).