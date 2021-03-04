شكرا لقرائتكم خبر عن 14 نقطة بين سيتي وجاره اليونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقت آمال مانشستر يونايتد في حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ضربة أخرى بتعادله بدون أهداف مع مضيفه كريستال بالاس، ليتأخر بفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر قبل مواجهتهما يوم الأحد.

ويملك سيتي 65 نقطة من 27 مباراة، وأصبح الأقرب إلى التتويج بعدما افتقر يونايتد ثاني الترتيب للفاعلية باستاد سيلهيرست بارك، ليفشل في كسر صمود كريستال بالاس الذي يحتل المركز 13 وله 34 نقطة.

وللمرة الثالثة توالياً يكتفي يونايتد بالتعادل بدون أهداف، إذ كان تعادل في ملعب تشيلسي يوم الأحد مع ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي،أي إنه فشل في التسجيل لمدة 270 دقيقة.

واعترف نيمانيا ماتيتش لاعب وسط يونايتد، الذي فضل المدرب أولي جونار سولشار إشراكه على حساب سكوت مكتوميناي، أن فريقه قدم أداء متواضعاً.

وقال اللاعب الصربي: «علينا تقديم أفضل من ذلك، يجب أن نخاطر في الهجوم لصنع الفرص،نحن مانشستر يونايتد، وعلينا الفوز بمثل هذه المباريات. تنتظرنا مباراة كبيرة يوم الأحد مع مانشستر سيتي وعلينا التركيز فيها».

وأضاف «عندما لا نفوز نشعر بالإحباط. الأجواء في غرفة الملابس لم تكن جيدة. لو كانت هناك أي إيجابيات فهي الخروج بشباك نظيفة».

وهاجم يونايتد في أغلب فترات المباراة، لكن برونو فرنانديز لاعب الوسط المؤثر فشل في ترك بصمته وكانت أخطر فرصة في المباراة من نصيب كريستال بالاس، إذ أضاع باتريك فان أنهولت كرة من انفراد في الدقيقة 90.

وشارك المهاجم إدينسون كافاني في التشكيلة الأساسية بعد غيابه عن آخر أربع مباريات، بسبب إصابة عضلية وأهدر فرصة في الدقيقة 14 عندما أطاح بالكرة من مدى قريب فوق العارضة.