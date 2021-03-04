سيارة هاس الأمريكية بألوان العلم الروسي في بطولة العالم للفورمولا 1

كشف فريق هاس الأمريكي المشارك في بطولة العالم للفورمولا 1 والمتعاقد مع الألماني ميك شوماخر نجل أسطورة الفئة الأولى ميكايل، الخميس النقاب عن سيارته الجديدة بألوان العلم الروسي الأبيض والأزرق والأحمر، وهي الدولة الراعية للحظيرة الأمريكية عبر مواطنها السائق الثاني في الفريق نيكيتا مازيبين.

ويمر هاس بفترة صعبة في الفترة الأخيرة على كافة الصعد، فمالياً فضّ الشراكة بينه وبين «ريتش إنرجي» في سبتمبر 2019، ورياضياً احتل المركز التاسع بين الصانعين في عام 2020، ولكن أكثر من أي شيء آخر احتاجت الحظيرة الأمريكية للمال من أجل متابعة مغامرتها في الفئة الأولى.

وعمد الفريق إلى إجراء تغييرات جذرية على سائقَيه، فاستغنى عن خدمات الفرنسي رومان غروجان والدنماركي كيفن ماغنسون بعد شراكة استمرت أربعة أعوام (2017-2020)، واستعاض عنهما بسائقين شابين هما ميك، نجل بطل العالم سبع مرات، ومازيبين (22 عاماً).

وبرغم صغر سنه، إلا أن نيكيتا يصل إلى الفورمولا 1، بدعم كبير من والده رجل الأعمال الملياردير ديمتري مازيبين صاحب شركة تصنيع الأسمدة المعدنية الروسية أورالشيم. كما حصل على رعاية شركة «أورالكالي» المتخصصة بإنتاج وبيع مادة البوتاسيوم، حيث يشغل والده منصب المدير غير التنفيذي.

وباتت «أورالكالي» الراعي الرسمي لفريق هاس الذي يقع مقره في كانابولي في ولاية كارولينا الشمالية، وظهر شعارها على السيارة الجديدة طراز «في أف-21» في أكثر من مكان، إلى جانب شعار شركة الاتصالات الألمانية «وان أند وان».

وترافق وصول هذه الشركة مع تعاقد هاس مع شوماخر الابن الذي سيشارك، في سن الـ 21 عاماً، للمرة الأولى في البطولة العالمية، علماً بأنه سيجلس خلف مقود سيارة فورمولا 1 بعد فوزه ببطولة سباقات فورمولا2 العام الماضي، في حين حلّ مازيبين خامساً.

ويأمل هاس أن يتمكن الثنائي الشاب الألماني الروسي من إعادة الفريق إلى مراكز المقدمة بعد موسم مخيب احتل خلاله المركز التاسع في ترتيب الصانعين متقدماً على وليامس، وحادث سيبقى في ذاكرة عشاق السرعة كأحد الحوادث الأكثر فداحة في تاريخ البطولة العالمية بعدما اصطدمت سيارة سائقه السابق غروجان بالحاجز الحديدي على حلبة صخير في البحرين وانشطرت إلى نصفين لتحترق بالكامل، إلا أن الفرنسي خرج بأقل أضرار ممكنة.

ويُنذر موسم الفورمولا 1 الذي ينطلق في البحرين في 28 مارس بمنافسة قوية بين الفرق في ظل قانون تجميد تطوير السيارات، بسبب الضائقة المالية التي نتجت عن تداعيات فيروس كورونا.

وقال الإيطالي غونتر شتاينر مدير هاس في إشارة إلى القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل: نركز جهودنا على سيارة عام 2022، ونأمل، أن يكون هناك المزيد من العدالة عند شبكة الانطلاق.(وكالات)