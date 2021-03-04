شكرا لقرائتكم خبر عن قانون البناء يحدد إجراءات وضوابط لتطوير المناطق غير المخططة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون البناء، الإجراءات التى تُتخذ بشأن المناطق غير المخططة، ووفقا للمادة 25 من القانون، على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان المناطق غير المخططة التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام أو المخطط التفصيلى، والتى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بناءً على عرض المحافظ المختص، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين.

وتنص المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها، ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبى المحلى المختص وممثلى المجتمع المدنى بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها فى ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض، وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأى جهات أخرى.

وبحسب قانون البناء، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة، وتتبع فى شأن إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة ذات الخطوات المتبعة فى شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلى، ويتبع فى شأن ما قد يلزم من إجراءات التفاوض مع ملاك العقارات، وإصدار قرارات لنزع الملكية للمنفعة العامة لأغراض التطوير والتحسين، وتدبير المساكن البديلة للشاغلين من غير الملاك، ذات القواعد والإجراءات المقررة فى شأن مناطق إعادة التخطيط المنصوص عليها فى هذا القانون.

وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء، وتتبقى الموافقة النهائية على هذه التعديلات ليتم إقرارها وتنفيذها.