شكرا لقرائتكم خبر عن اكسر القيود ولا تصمت.. الشعب التركى ينتقض فى وجه أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر هاشتاج "اكسر القيود ولا تصمت"، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فى تركيا، الذى حمل مطالب المواطنين الأتراك بالعدالة، مؤكدين أن المكان الذى تغيب عنه العدالة لا توجد به طمأنينة.

وتفاعل العديد من المواطنين الأتراك مع الهاشتاج، وطالبوا بعدم الصمت عن ارتفاع أسعار الفواتير والفقر، وإهدار 128 مليار دولار من خزانة البنك المركزى التركى، وعن تباهي الرئيس التركي رجب أردوغان بموكبه الحاشد أثناء ذهابه لصلاة الجمعة الأسبوع الماضى، الذى ضم 30 سيارة، فى حين أن الشعب التركي لا يجد قوت يومه ويأكل من حاويات القمامة، حسبما ذكر موقع تركيا الآن.