شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين ناعيا اللواء كمال عامر: قدم الكثير للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الذى وافته المنية اليوم.

وقال نقيب الإعلاميين: "فقدنا رجلاً من أبرز رجالات القوات المسلحة تتلمذ على يديه الكثير من قيادات قواتنا المسلحة والدولة المصرية، حيث قدم الكثير للوطن وتحمل المسؤلية عسكريا وبرلمانيا، وعرف عنه بالانضباط والجدية فى العمل وحسن الخلق".

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.