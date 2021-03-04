عرض مشروع لإصلاح النظام الانتخابي في هونج كونج على البرلمان الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج- (أ ف ب):

سيدرس البرلمان الصيني مشروع إصلاح للنظام الانتخابي في هونج كونج على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ما يفتتح الباب أمام احتمال استبعاد المرشحين المؤيدين للديمقراطية في هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأوضحت الوكالة أن نواب الجمعية الوطنية الشعبية التي تباشر الجمعة دورتها السنوية، سيناقشون الاقتراح الذي يهدف إلى "تحسين النظام الانتخابي في هونج كونج".

ومنذ أسابيع، تحدث خبراء موالون لبكين ومسؤولون سياسيون صينيون والحكومة المركزية عن فكرة إصلاح للنظام الانتخابي بهدف ضمان، بحسب الصيغة المكررة مراراً، أن "يحكم هونج كونج وطنيون".

والمستهدفون بذلك هم مستشارو المقاطعات، الموالون بشكل واسع إلى المعارضة المؤيدة للديموقراطية بعد انتخابات خسرت فيها الحكومة المحلية الموالية لبكين أواخر العام 2019.

ويُفترض أن يشمل الإصلاح انتخاب البرلمان المحلي، بحيث يضمن نظام معقّد أكثرية للكتلة الموالية لبكين بشكل شبه مؤكد.

وينبغي تجديد البرلمان في سبتمبر المقبل.

ويأتي الإعلان عن الإصلاح بعد عام من فرض بكين لقانون حول الأمن القومي في هونج كونج بعد تظاهرات حاشدة عام 2019 ضد النظام الشيوعي.

وبحسب منتقديه، فإن هذا القانون قوّض الحريات التي كانت في المبدأ مضمونة في هونج كونج منذ إعادتها من جانب المستعمر البريطاني عام 1997 إلى الصين.

ويسيطر على الجمعية الوطنية الشعبية النظام الشيوعي ولا يثير موضوع تبني مشروع قانون إصلاح النظام الانتخابي من جانب النواب الصينيين، أي شكّ.