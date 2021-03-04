"داعش" يتبنّى قتل ثلاث موظّفات في تلفزيون بأفغانستان

اسماعيل عبد الحي - تبنى تنظيم "داعش" قتل ثلاث موظفات في محطة تلفزيون أفغانية بالرصاص في جلال آباد شرق البلاد أمس الثلاثاء، وفق موقع "سايت" الأمريكي المتخصص بمراقبة المواقع الإلكترونية "الجهادية".

وحسب الموقع، قال تنظيم "داعش": "جنود الخلافة إستهدفوا ثلاث نساء صحافيات يعملن لإحدى وسائل الإعلام الموالية للحكومة الأفغانية المرتدة".

من جانبه، أشار المتحدث في مستشفى ننغرهار الإقليمي، زاهر عادل إلى أنه تم نقل جثث الموظفات الثلاث إلى المستشفى، فيما أصيبت إمرأتان أخريان بجروح أيضا، في حين أفاد مدير محطة "أنيكاس تي في"، زلماي لطيفي بأن الموظفات الثلاث قتلن في هجومين منفصلين

وقال "لقد قتلن جميعهن...كن عائدات إلى المنزل من المكتب سيرا حين تعرضن لإطلاق النار"، لافتا إلى أن النساء الثلاث يعملن جميعا في قسم الدبلجة بالتلفزيون.

كما علق الرئيس الأفغاني أشرف على هذه الحادثة "مع هذه الهجمات الجبانة وعبر التسبب بالرعب، لا يمكن لحركة طالبان أن تسكت الأصوات التي تعبر عن نفسها بقوة للدفاع عن الجمهورية والنجاحات التي تحققت في العقدين الماضيين"، إذ أعلنت الشرطة عن توقيف مهاجم ينتمي إلى حركة "طالبان"، فيما نفت الحركة أي ضلوع لها في هذا الهجوم.

"فرانس برس"