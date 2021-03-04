خمس دولٍ عربيّة تعاني من إنهيار قيمة عملتها

اسماعيل عبد الحي - بات سكان خمس دول عربية سوريا ولبنان والعراق واليمن والسودان، تحت تأثير تدهور تدريجي للعملة المحلية مقابل الدولار، ما يساهم في إرتفاع أسعار السلع ويهدد بالجوع وسحق الطبقات الفقيرة.

وفيما يحاول العراق والسودان ضبط سعر صرف الدولار، دون أن يغير ذلك من سوء الواقع المعيشي الذي تأثر بطبيعة الحال، يبدو اليمن وسوريا مهددين بحصول مجاعات، فيما لبنان يتواصل فيه الإنهيار على وقع إحتجاجات شعبية، فقد وصل سعر صرف الدولار إلى حدود 10 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وسجلت الليرة السورية أمس الثلاثاء، تدهورا قياسيا جديدا في قيمتها في السوق الموازية لتطال عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار الواحد في بلد يدخل فيه النزاع الشهر الحالي عامه العاشر، وفق ما أفاد تجار لوكالة "فرانس برس".

وفي اليمن، حذر رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، يوم الاثنين من أن إستمرار إنهيار عملة بلاده ينذر بحدوث "مجاعة".

وإستعرض عبد الملك خلال إتصال هاتفي أجراه مع أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ما يعيشه اليمن من أوضاع إقتصادية وإنسانية صعبة، والاحتياجات العاجلة المطلوبة لدعم الاقتصاد وإستقرار العملة الوطنية، وحذر من أن إستمرار إنهيار العملة ينذر بحدوث "مجاعة" ينبغي تكاتف الجهود لتداركها سريعا.

وفي العراق، قررت الحكومة الاتحادية في نهاية 2020، رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراق من 1200 دينار لكل دولار إلى 1450، لتغطية العجز في موازنة 2021 التي لم تقر بعد.

وأسهم القرار الحكومي من البنك المركزي تحديدا، في إرتفاع الأسعار خصوصا المواد الغذائية، بإعتبار أن العراق يعتمد على الاستيراد في تأمين بضائعه.

أما في السودان فقد ثبتت العملة السودانية خلال الأسبوعين الأخيرين في 376 جنيه بفعل سياسة تعويم الجنية التي قامت بها السلطة الانتقالية أخيرا بعد تدهور سعر الصرف للدولار بصورة مخيفة خلال الستة أشهر الماضية من 150 جنيها في شهر أوت وإستمر في الارتفاع إلى أن بلغ 420 جنيها في شهر جانفي 2021، مما قاد لإرتفاع جنوني في أسعار السلع الإستهلاكية، وهذا إنعكس على حياة المواطنين وقاد للعديد من التظاهرات بفعل إرتفاع التضخم.

وكالات