لأول مرة.. منع تصدير شحنة من لقاح كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - منع الاتحاد الأوروبي تصدير شحنة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 إلى أستراليا.

وهذه أول مرة يمنع فيها التكتل تصدير اللقاحات بموجب آلية كان قد صادق عليها في شهر يناير الماضي.

تتألف الشحنة من 250 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، وكانت ستغادر من إيطاليا إلى أستراليا، حسبما نقلت وسائل إعلام عن مصادر أوروبية، اليوم الخميس، مؤكدة تقرير إخبارية سابقة.

وأنشأ التكتل سجلاً لرصد صادرات اللقاح في يناير، في خضم خلاف مع الشركة البريطانية-السويدية المنتجة للقاح بشأن ما إذا كانت تفي بالتزاماتها التعاقدية مع الاتحاد الأوروبي.

وتسمح الآلية الأوروبية لسلطات الدول الأعضاء، بالتشاور مع المفوضية الأوروبية، بأن توقف أي صادرات لقاحات إلى خارج التكتل إذا ما ارتأى الأخير أن شركة ما لا تحترم اتفاقاتها.

وبعكس منتجي جرعات اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، «فايزر» و«موديرنا»، لم تسلم «أسترازينيكا» الجرعات التي تعهدت بها للاتحاد الأوروبي. وخفضت الشركة عمليات التسليم المتوقعة في الربع الأول من 80 مليونا إلى 40 مليون جرعة، مشيرة إلى مشاكل في الإنتاج.

وكان هناك اشتباه في أن اللقاحات المنتجة داخل الاتحاد الأوروبي، يتم بيعها إلى دول خارج التكتل، ما أدى إلى إنشاء سجل تصدير اللقاحات هذا.