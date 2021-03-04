الكويت: 1716 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الخميس، تسجيل 1716 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 196 ألفاً و497.

كما رصدت الوزارة ثماني وفيات جديدة بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19. وهو ما يرفع مجموع الوفيات جراء الوباء إلى 1105.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند إن 167 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 1125 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ليصل إجمالي المتعافين من كورونا إلى 183 ألفا و321 حالة.