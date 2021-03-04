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ألمانيا تجيز لقاح «أسترازينيكا» لمن هم فوق 65 عاماً

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ابوظبي - سيف اليزيد - وافقت اللجنة الألمانية للقاحات، اليوم الخميس، على إعطاء لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس المستجد لمن تفوق أعمارهم الخامسة والستين.
وأعلن وزير الصحة ينس شبان، في بيان: «باتت لجنة اللقاحات توصي باستخدام لقاح أسترازينيكا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً. إنه نبأ سار للمسنين الراغبين في تلقي اللقاح».
كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت، مساء أمس الأربعاء، أن اللجنة تستعد لترخيص منح هذا اللقاح لتلك الفئة العمرية، وأن الحكومة ستتبع هذه التوصية.
وحتى الآن، لم تكن ألمانيا تجيز استخدام هذا اللقاح لمن هم فوق الخامسة والستين لعدم توافر بيانات علمية كافية تسمح بذلك.
وقالت ميركل، مساء الأربعاء: «الآن، قدمت دراسات جديدة عناصر تتيح رفع الحد الأقصى لسن استخدام اللقاح».
وكانت تشير إلى دراسات بريطانية جديدة تثبت فعالية كبرى للقاح لدى المسنين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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