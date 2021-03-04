مصر تبدأ حملة عامة للتطعيم ضد فيروس كورونا

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أعلن مجلس الوزراء المصري بدء حملة عامة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس.

وستبدأ الحملة بإعطاء اللقاح لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وذلك بعد عدة أسابيع من بدء تطعيم العاملين في القطاع الطبي.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن قرابة 153 ألف شخص تقدموا بطلبات للتطعيم منذ يوم الأحد الماضي عندما أتاحت الحكومة إمكانية تسجيل الطلبات عبر الإنترنت.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر، التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، أعدت 40 مركزا للتطعيم وإنها تعتزم زيادة العدد بعد وصول دفعات إضافية من اللقاحات.

وقد تلقت مصر 350 ألف جرعة من اللقاح الذي طورته شركة "سينوفارم" الصينية على دفعتين منذ ديسمبر بالإضافة إلى 50 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" في فبراير الماضي.

وتأمل مصر الحصول على كمية من اللقاحات من مبادرة "كوفاكس" العالمية التي تهدف للتوزيع العادل للقاح وذلك خلال الأسابيع المقبلة.

وفي 24 فبراير، قالت هيئة الدواء المصرية إنها اعتمدت لقاح "سبوتنيك في" الروسي للاستخدام الطارئ. وقالت شركة "برايم سبيد ميديكال" المصرية إنها حصلت على حق توفير اللقاح الروسي في مصر وذلك في بيان إلى البورصة المصرية.

كانت مصر قد بدأت تطعيم العاملين على الخطوط الأمامية في القطاع الطبي في 24 يناير الماضي باللقاح.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد إن من حصلوا على اللقاح الصيني سيحصلون على جرعة ثانية بعد 21 يوما وإن من حصلوا على لقاح "أسترازينيكا" سينتظرون 12 أسبوعا للحصول على الجرعة الثانية.

وحتى أمس الأربعاء، أكدت مصر اكتشاف 184168 إصابة بالفيروس كورونا منها 10822 حالة توفي أصحابها وذلك منذ بدء الجائحة.