مجلس السيادة السوداني يصدر مرسوما بإنشاء نظام الحكم الفيدرالي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 مارس 2021 07:20 مساءً - منذ 55 دقيقة

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، الخميس، مرسوما دستوريا بإنشاء نظام الحكم الإقليمي “الفيدرالي” في البلاد.

ونص المرسوم الدستوري على تطبيق نظام حكم الأقاليم “الفيدرالي” عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان.

وطالب المرسوم الدستوري جميع الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي، أكد في تصريحات سابقة، أن البلاد مُقبلة على نظام حكم فيدرالي إقليمي، يعاد فيه تشكيل الوحدات الإدارية في السودان على أساس الأقاليم، مما يتطلب تحديد الحدود الإدارية بينها.

وأضاف التعايشي، أنه سيتم عقد مؤتمر للحكم والإدارة خلال الفترة المقبلة بجانب بحث مسألة تحديد الحدود بين أقاليم السودان الثمانية المتوقعة، مشيرا إلى إعداد المفوضية القومية لورقة تتعلق بالتطور الإداري لحدود مديريات السودان المختلفة وصولا لصيغة الثمانية أقاليم المقترحة، والتي سيتم مناقشتها في مؤتمر الحكم والإدارة.

ويأتي صدور المرسوم بناءً على المرسومين الدستوريين 38 و39 لسنة 2019، وعملا بأحكام المادة 79 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 (تعديل) 2020 مقروءة مع المادة 10 (٢) من الباب الأول من اتفاق جوبا لسلام السودان 2020 والمادة 18 (١) من لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة الانتقالي لسنة 2019.