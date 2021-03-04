ارتفاع عدد التلاميذ المصابين بكورونا في جهة بني ملال – خنيفرة

جدة - عبدالحي حسين - أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الخميس، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في صفوف تلاميذ جهة بني ملال – خنيفرة.

وأوضحت مصادر طبية لـ“اليوم 24” أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19في صفوف التلاميذ توزعت بين ثلاثة أقاليم، إذ سجلت في إقليم الفقيه بنصالح 7 إصابات في كل من ثانوية بئر أنزران، وتغناري، والكندي، وفي بني ملال ثلاث إصابات في ثانوية الحسن الثاني، وحالتان في خنيفرة في كل من ثانويتي فاطمة الزهراء، وخنيفرة.

يذكر أن التحاليل المخبرية أكدت، أمس الأربعاء، تسجيل 86 إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في صفوف التلاميذ في جهة بني ملال – خنيفرة، حيث قررت السلطات الصحية إغلاق مؤسستين لمدة أسبوع، وتحويل نمط التعليم من الحضوري إلى التعليم عن بعد.

وكشفت معطيات وزارة الصحة عن الحالة الوبائية في المغرب، خلال الـ24 ساعة الماضية، أنه تم تسجيل 594 حالة جديدة، منها 108 حالات، سجلت في جهة بني ملال – خنيفرة، من ضمنها 39 في الفقيه بنصالح.