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تحكيم جزائري لمباراة الوداد وحوريا كوناكري

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عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، لقيادة مباراة الوداد الرياضي الرياضي وحوريا كوناكري الغيني، برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويساعد الجزائري مهدي عبيد شارف، كل من مواطنيه بوعبد الله عوماري، وإبراهيم حملاوي ولطفي بوكواسة كحكم رابع.

ويستقل الوداد نظيره حوريا كوناكري يوم السبت، بداية من الساعة الثامنة مساء، بمركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

جدير بالذكر، أن الوداد يتصدر مجموعته الثالثة برصيد 6 نقاط، من انتصارين على بيترو أتليتيكو الأنغولي بهدف، وكايزر شيفس الجنوب إفريقي برباعية، متبوعا بحوريا كوناكري بأربع نقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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