بعد ستة أسابيع من التراجع.. الصحة العالمية تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا في أوربا

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الإدارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بدأ يرتفع من جديد في أوربا، بعد ستة أسابيع من التراجع.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة في أوربا، هانس كلوغه، في لقاء صحفي: “نلاحظ تجددا للطفرة الوبائية في أوربا الوسطى، والشرقية، حيث كانت المعدلات مرتفعة أصلا”.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفع عدد الإصابات بـ”كوفيد-19″ في أوربا بنسبة 9 في المائة، لتبلغ أكثر من مليون بقليل، حسب الفرع الأوربي لمنظمة الصحة العالمية، الذي يضم أكثر من 50 دولة، تقع في أوربا وحتى وسط آسيا.

وأكد كلوغه أن “هذا الأمر يضع حدا لتراجع واعد لعدد الإصابات الجديدة، استمر ستة أسابيع، مع تسجيل أكثر من نصف (دول) منطقتنا عددا متزايدا من الإصابات الجديدة”.

واعتبر المدير الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة في أوربا أن الأوربيين يجب أن “يعودوا إلى المبادئ الأساسية لمكافحة الفيروس، والنسخ المتحورة منه، من خلال استخدام الأدوات السارية، وتسريع وتيرة التلقيح”، مضيفا قوله: “نحن في حاجة إلى توسيع نطاق اللقاحات المستخدمة”.