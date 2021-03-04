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الكويت تفرض حظر تجول جزئياً في كافة أرجاء البلاد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

قرر مجلس الوزراء  الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، اليوم الخميس، برئاسة  الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً، لمدة شهر كامل وفق صحيفة القبس.

 

وسجلت الإصابات بفيروس في الأيام الثلاثة الماضية قفزة قياسية، حيث بلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة. وكان مجلس الوزراء قد رفض في 22 فبراير الماضي، مقترحات اللجنة الصحية بفرض حظر جزئي للتجول في البلاد، واستعاض عنه بجملة قرارات جديدة متشدّدة، تستهدف وقف تفشّي وباء «كورونا» في البلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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