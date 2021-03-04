شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 12 ساعة يومياً.. الكويت تفرض حظر تجول لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، اليوم الخميس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
وذكر بيان للمجلس، اليوم، أن الحظر يشمل الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً، لمدة شهر كامل لمواجهة تفشي كورونا.
وقد سجلت الكويت قفزة قياسية في إصابات فيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث بلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة.
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