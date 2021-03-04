شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 7,3 درجة يضرب الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع زلزال قوي بلغت قوته حوالي 7 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لجزيرة نورث ايلاند النيوزيلندية>

ووقع الزلزال ، على عمق 10 كيلومترات بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ، في الساعة27ر2 من صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (1327 بتوقيت جرينتش الخميس).

وقالت الهيئة إن قوة الزلزال بلغت 9ر6 درجة على مقياس ريختر. وقدر مركز المراقبة المحلي جيونيت قوة الزلزال بـ2ر7درجة وصدر تحذير من حدوث موجات مد عالية( تسونامي).

وكتبت وكالة إدارة الكوارث النيوزيلندية على تويتر "أي شخص بالقرب من الساحل شعر بزلزال طويل أو قوي يجب أن يتحرك فورًا إلى أقرب منطقة مرتفعة أو إلى أقصى اليابسة قدر الإمكان".