البرلمان يُصوت على ثماني مواد من مشروع قانون المحكمة الاتحادية

بغداد - ياسين صفوان - صوت مجلس النواب، الخميس، على ثماني مواد من مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يصوت بأغلبية الثلُثين على سبع مواد من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا".

وأضاف المصدر أن "البرلمان صوت على المواد الاولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة والحادية عشر والرابعة عشر"، مشيراً الى أنه "تم تأجيل التصويت على المواد الثانية والثالثة والثامنة والعاشرة والثانية عشر والثالثة عشر".