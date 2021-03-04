انت الان تتابع خبر بابليون: دعونا نغادر كهوف قاندهار وعقلية التطرف ونرحب بالبابا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا الأمين العام لحركة بابليون، ريان الكلداني، اليوم الخميس، إلى مغادرة عقلية التطرف والتشدد الديني والترحيب بقدوم بابا الفاتيكان "فرانسيس".
وقال الكلداني في تغريدة له عبر تويتر تابعتها الخليج 365 "دعونا نغادر كهوف قاندهار وعقلية التطرف والتشدد الديني ومحاولة التشويش على زيارة قداسة البابا للعراق".
وأضاف "أننا جميعاً ومعنا فصائل المقاومة وجميع الخيرين نرحب بضيف العراق وستفتح النجف الاشرف وسيدها السيستاني ذراعها لاحتضان قداسته فالعراق مهبط النبوات ومنبع الحضارات".