انت الان تتابع خبر بابليون: دعونا نغادر كهوف قاندهار وعقلية التطرف ونرحب بالبابا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا الأمين العام لحركة بابليون، ريان الكلداني، اليوم الخميس، إلى مغادرة عقلية التطرف والتشدد الديني والترحيب بقدوم بابا الفاتيكان "فرانسيس".