المملكة السعودية تعلن عدد الجرعات المقدمة لمواطنيها من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي اليوم الخميس، أن المملكة تجاوزت في آخر التحديثات مليونًا ومائة ألف جرعة معطاة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من خلال أكثر من 405 مواقع.



وأضاف العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "نواصل متابعة منحنى الإصابات بفيروس كوورنا، ونجدد تأكيد مواصلة الإجراءات الاحترازية السارية، مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، والإبقاء على التهوية الجيدة للأماكن التي نوجد بها".

وقال المتحدث " إن من أخذ لقاح كورونا لا يمكنه مخالطة المصابين؛ فهذا الأمر خطير وقد يعرضه للمخاطر".

وأعلنت وزارة الصحة أنها ستعطي جرعة واحدة فقط من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمن سبقت إصابتهم بالفيروس،وستكون الجرعة بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، وفق قرار اللجنة الوطنية للأمراض المعدية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) في المملكة إلى 378 ألفاً و 708 حالات مؤكدة، بزيادة 375 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 331 حالة .