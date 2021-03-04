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الكويت تفرض حظر تجول جزئياً في كافة أرجاء البلاد

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قرر مجلس الوزراء  الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، اليوم الخميس، برئاسة  الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً، لمدة شهر كامل وفق صحيفة القبس.

وسجلت الإصابات بفيروس في الأيام الثلاثة الماضية قفزة قياسية، حيث بلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة. وكان مجلس الوزراء قد رفض في 22 فبراير الماضي، مقترحات اللجنة الصحية بفرض حظر جزئي للتجول في البلاد، واستعاض عنه بجملة قرارات جديدة متشدّدة، تستهدف وقف تفشّي وباء «كورونا» في البلاد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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