اخبار العالم

بسبب «كورونا».. الكويت تفرض حظراً جزئياً على البلاد لمدة شهر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «».. الكويت تفرض حظراً جزئياً على البلاد لمدة شهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

قرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، الخميس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر تجول جزئي في كل أرجاء البلاد، اعتباراً من الأحد، في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً، لمدة شهر كامل.
وشهدت إصابات «كورونا» في الأيام الثلاثة الماضية في الكويت قفزة قياسية، وبلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة. وكان مجلس الوزراء رفض في 22 فبراير/ شباط الماضي، مقترحات اللجنة الصحية بفرض حظر جزئي للتجول في البلاد، لكنه فرض في الوقت ذاته عدداً من القرارات الجديدة المتشدّدة، تستهدف وقف تفشّي وباء «كورونا» في البلاد.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا