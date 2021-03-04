شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. الكويت تفرض حظراً جزئياً على البلاد لمدة شهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

قرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، الخميس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر تجول جزئي في كل أرجاء البلاد، اعتباراً من الأحد، في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً، لمدة شهر كامل.

وشهدت إصابات «كورونا» في الأيام الثلاثة الماضية في الكويت قفزة قياسية، وبلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة. وكان مجلس الوزراء رفض في 22 فبراير/ شباط الماضي، مقترحات اللجنة الصحية بفرض حظر جزئي للتجول في البلاد، لكنه فرض في الوقت ذاته عدداً من القرارات الجديدة المتشدّدة، تستهدف وقف تفشّي وباء «كورونا» في البلاد.