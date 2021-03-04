شكرا لقرائتكم خبر عن بروكسل متفائلة بتطعيم جميع الأوروبيين بنهاية الصيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكّد مفوض السوق الداخلية الأوروبية، تييري بروتون، المكلف متابعة تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في روما، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قادراً على تلقيح جميع المواطنين الأوروبيين «بحلول نهاية الصيف».

وقال بروتون في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، إن «الوضع بشأن اللقاحات مطمئن. إنه تحدّ هائل لكننا تصرّفنا بسرعة كبيرة». وأضاف «أنا واثق للغاية بقدرة أوروبا على تسليم اللقاحات بشكل أسرع، وأعتقد أن بحلول نهاية الصيف سنتمكن من تلقيح جميع المواطنين الأوروبيين». وتابع «بحلول نهاية العام، أوروبا ستكون قادرة على إنتاج 2 إلى 3 مليارات لقاح في السنة».

وختم بالقول إن «أوروبا هي أول قارة من حيث إنتاج اللقاحات، تأتي بعدها الولايات المتحدة مع ملياري (لقاح)... بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، سيكون بإمكاننا الاعتماد على 5 مليارات لقاح في السنة للعالم بأسره».

تأتي هذه التصريحات في وقت طلب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، مساء الأربعاء، من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، «تسريع» الاستجابة الأوروبية للوباء «خصوصاً في ما يخصّ اللقاحات».

ويثير التأخر في تسليم اللقاحات المضادة لكوفيد التي نظّمت المفوضية عمليات شرائها على المستوى الأوروبي، انتقادات كثيرة في عدد من الدول الأعضاء. (أ ف ب)