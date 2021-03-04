شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «مبادلة للرعاية الصحية» و«أبوظبي للتقاعد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عقدت «مبادلة للرعاية الصحية» اتفاقية شراكة مع «صندوق أبوظبي للتقاعد» ومن المقرّر بموجب هذه الاتفاقية أن يتمتع 67 ألفاً من المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمستحقين المشمولين بخدمات الصندوق بسرعة الحصول على خدمات الرعاية الصحية المقدّمة على امتداد شبكة مبادلة للرعاية الصحية.

وتشمل المزايا المتقاعدين وذويهم من الدرجة الأولى، والمستحقين عن المتوفين منهم، وتتيح لهم الأولوية في الحصول على المواعيد، والرأي الطبي الثاني، والمعلومات المستجدة حول الخدمات والعروض التي تقدمها شبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية.

وتسهم الاتفاقية في الارتقاء بجودة حياة المتقاعدين والمستحقين المشمولين بخدمات الصندوق من المدنيين والعسكريين، عبر إتاحة المجال أمامهم للحصول على الرعاية الصحية المتميزة.

وقال حسن جاسم النويس الرئيس التنفيذي لشبكة «مبادلة للرعاية الصحية»: «تغطي شبكة مرافقنا مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الصحية، وتقدم رعاية عالمية المستوى تقوم على فهم الاحتياجات الخاصة بمواطني أبوظبي، وبوسعنا من خلال التكامل بين مرافقنا ومواردنا التنسيق بشأن خطط العلاج لمتقاعدي الصندوق من أجل تيسير رحلة العلاج على المراجعين وجعلها مناسبة لاحتياجاتهم».

وأكد خلف عبد الله رحمه الحمادي مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد حرص الصندوق على عقد شراكات متنوعة مع المؤسسات الوطنية الناجحة،لا سيما «مبادلة للرعاية الصحية» بما يصب في مصلحة المواطنين المشمولين بخدمات الصندوق خاصة من المتقاعدين، لافتاً إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار الدور المجتمعي للصندوق والسعي إلى توفير حزمة من المزايا المتنوعة للمتقاعدين، بهدف تقديم خدمات متميزة تثري تجربتهم وتوفر الوقت والجهد عليهم.