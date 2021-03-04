ستيرجن: لم أتصرف بخبث أو تآمر ضد سالموند

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"الخليج 365" من لندن: قالت الوزير الأول في سكوتلندا نيكولا ستيرجن أمام لجنة تحقيق إن أي تلميح بأنها "تصرفت بخبث" أو "تآمر" ضد سلفها أليكس سالموند هو أمر "سخيف".

وقالت ستيرجن مخاطبة جلسة استماع للبرلمان الأسكتلندي في إدنبرة، يوم الأربعاء، إنها تصرفت "بشكل صحيح ومناسب" في التعامل مع ادعاءات التحرش ضد سلفها.

واعتذرت الوزير الأول للسيدتين اللتين وجهتا هذه المزاعم ودافعي الضرائب عن مئات الآلاف التي أنفقت على المراجعة القضائية في تحقيق سالموند.

وكانت تمت تبرئة الوزير الأسكوتلندي السابق سالموند من 13 تهمة عقب محاكمة جنائية وفاز بمبلغ 512 ألف جنيه إسترليني بعد أن قضت مراجعة قضائية بأن التحقيق فيها "يشوبه تحيز واضح".

وواجهت ستيرجن دعوات للاستقالة بسبب مزاعم بأنها ضللت البرلمان بشأن التحقيق في مزاعم التحرش التي وجهت للوزير الأول السابق سالموند.

وقالت إنها "مرتاحة" لتقديمها أخيرًا إلى اللجنة، لكنها قالت: "أشعر أنني يجب أن أدحض الاقتراح السخيف بأن أي شخص تصرف بخبث أو تآمر ضد أليكس سالموند. هذا الادعاء لا يستند إلى أي حقيقة".

احترم سالموند

وقالت السيدة ستيرجن إنها اعتنت بالسيد سالموند "لفترة طويلة" وأن الوضع كان من "أكثر المواقف سوءًا" في حياتها. وأضافت: "أليكس سالموند كان طوال معظم حياتي، منذ أن كان عمري حوالي 20 ، 21 عامًا، وليس مجرد زميل سياسي مقرب جدًا ، أو صديق ، أو شخصًا في أيام شبابي كنت أتطلع إليه وأحترمه".

وقالت الوزير الأول في اسكوتلندا إن التفكير في مزاعم التحرش الجنسي حول ظهوره على الملأ "جعلها تشعر بالمرض الجسدي".

وقالت "كنت سأشعر بالارتياح الشديد لو لم يتم طرحها في المجال العام"، مضيفة أنها "ليست لديها رغبة في" توجيه ضربة لـ"أليكس سالموند".

لكنها قالت إنه على الرغم من تبرئته في محاكمة جنائية، فإن وصف السيد سالموند لسلوكه ضد النساء كان "غير ملائم على الإطلاق" و "حاولت أن تفعل الشيء الصحيح". وقالت: "تقدم عدد من النساء بشكاوى جدية ضده".

وقالت ستيرجن: "لقد فتشت روحي مرات عديدة في كل هذا. قد يكون من الجيد جدًا أنني لم أفهم كل شيء بشكل صحيح، وهذا ليحكم عليه الآخرون".

أفضل الأحكام

وأضافت الوزير الأول: "ولكن في واحدة من أكثر المواقف السياسية والشخصية الحقد التي واجهتها على الإطلاق، أعتقد أنني تصرفت بشكل صحيح ومناسب، وعمومًا قمت بإصدار أفضل الأحكام الممكنة."

كما قالت إن السيد سالموند كان "شخصًا صعبًا وصعبًا للعمل لديه".

يذكر أن السيدة ستيرجن متهمة بخرق القانون الوزاري من خلال عدم الإبلاغ عن الاجتماع الذي عقدته مع السيد سالموند في 2 أبريل 2018 عندما أخبرها عن مزاعم المضايقات ضده.

وقالت إن الاجتماع في منزلها في غلاسكو كان "ثابتًا في المجال الشخصي والحزبي" وإنها لو أعلنت ذلك، لكانت قد "انتهكت سرية العملية".

وأكدت: "لهذه الأسباب لم أسجل على الفور اجتماع 2 أبريل، أو المكالمة الهاتفية اللاحقة في 23 أبريل، والتي أراد السيد سالموند أن أخبر السكرتيرة الدائمة أنني على علم بالتحقيق وأقنعها بالموافقة على الوساطة قالت".

مزاعم

ويزعم أعضاء المعارضة في البرلمان الأسكوتلندي أنها علمت بالاجتماع قبل أربعة أيام في 29 مارس. لكنها أصرت: "لم يكن لدي أي علم بشكاوى محددة ، لكن كان لدي شك طويل الأمد في أنه قد يكون هناك شيء ما في الشجيرات يمكن أن يظهر."

وقالت الوزير الأول إن 2 أبريل 2018 كان عندما "أي شكوك لدي أو وعي عام بوجود مشكلة أصبحت معرفة فعلية ومفصلة". وأضافت: قبلت أن "خطأ جسيم جدا" قد وقع أثناء التحقيق في الشكاوى ضد السيد سالموند واعتذرت من المرأتين اللتين قدمتهما".

وقالت ستيرجن في الجلسة: "فشلت امرأتان وخسرتا أموال دافعي الضرائب، وأنا آسف بشدة لذلك". لكنها قالت إنها لا تريد أن يجعل التحقيق الحكومة الاسكتلندية "مترددة" في التحقيق في مزاعم التحرش الجنسي المستقبلية أو عدم تقديم شكاوى.