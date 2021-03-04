شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب" ينعى اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع بالمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، والذى وافته المنية صباح اليوم الخميس، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وشغل اللواء كمال عامر عدة مناصب داخل الدولة، كما أنه انتخب بمجلس النواب بالفصل التشريعى الأول، ثم الفصل التشريعى الثانى وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى بكلا المجلسين.

ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، فى أولى جلساته، إعمالاً للقانون والدستور، سيعلن خلو المقعد البرلمانى فى أول جلسة نيابية، بعد تلقيه إخطارا من وزير الداخلية بشأن وفاة العضو، وتأبينه.