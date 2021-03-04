شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس النواب ينعى اللواء كمال عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس والذى وافته المنيه صباح اليوم الخميس، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وشغل اللواء كمال عامر عدة مناصب داخل الدولة، كما أنه انتخب بمجلس النواب بالفصل التشريعى الأول، ثم الفصل التشريعى الثانى وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى، بكلا المجلسين.

ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، فى أولى جلساته، إعمالاً للقانون والدستور، سيعلن خلو المقعد البرلمانى فى أول جلسة نيابية، بعد تلقيه إخطارا من وزير الداخلية بشأن وفاة العضو، وتأبينه.

وأكدت مصادر برلمانية، أنه من المتوقع أن يشهد مجلس النواب، تصعيد هبة العوضى - الاحتياطى بالقائمة الوطنية من أجل مصر - عن قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، على مقعد البرلمانى الراحل اللواء دكتور كمال عامر، والذى وافته المنية اليوم الخميس، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".