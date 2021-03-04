شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العينين ناعيا اللواء كمال عامر: نشأ فى حب البلاد وعاش فى خدمتها جنديا ومحافظا ونائبا برلمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمزيد من الحزن والأسى، اللواء الدكتور كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والمحافظ الأسبق لأسوان ومطروح، والذى رحل عن دنيانا اليوم.

وقال أبو العينين، إن اللواء الدكتور كمال عامر، كان واحدا من جنود مصر المخلصين، وسواعدها المتينة، وعقولها النابغة، تربى في شرف الزى العسكري، ونشأ في حب البلاد وعاش في خدمتها جنديًا ومحافظًا ونائبًا برلمانيًا.

وتابع وكيل مجلس النواب: رحم الله فقيدنا، وجزاه خير الجزاء عن مسيرته الوطنية المُشرفة، وإسهاماته الباقية للدفاع عن مصر وأمنها القومي، وجهوده البرلمانية الحثيثة لدعم رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية في الذود عن البلاد وحفظ أمنها وسلامها.

وقدم أبو العينين عزاءه في الفقيد قائلا: نسأل الله أن يتغمد فقيدنا برحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.