تحكيم جزائري لمباراة الوداد وحوريا كوناكري

جدة - عبدالحي حسين - استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، لقيادة مباراة الوداد الرياضي الرياضي وحوريا كوناكري الغيني، برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويساعد الجزائري مهدي عبيد شارف، كل من مواطنيه بوعبد الله عوماري، وإبراهيم حملاوي ولطفي بوكواسة كحكم رابع.

ويستقل الوداد نظيره حوريا كوناكري يوم السبت، بداية من الساعة الثامنة مساء، بمركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

جدير بالذكر، أن الوداد يتصدر مجموعته الثالثة برصيد 6 نقاط، من انتصارين على بيترو أتليتيكو الأنغولي بهدف، وكايزر شيفس الجنوب إفريقي برباعية، متبوعا بحوريا كوناكري بأربع نقاط.