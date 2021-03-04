مصر تبدأ تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضد فيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

أعلن مجلس الوزراء المصري أن السلطات الصحية بدأت، الخميس، تطعيم كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة بلقاح فيروس كورونا المستجد.



جاء ذلك بعد عدة أسابيع من بدء تطعيم العاملين في القطاع الطبي.

وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن قرابة 153 ألف شخص تقدموا بطلبات للتطعيم منذ الأحد الماضي، عندما أتاحت الحكومة إمكانية تسجيل الطلبات عبر الإنترنت.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة أعدت 40 مركزا للتطعيم وإنها تعتزم زيادة العدد بعد وصول دفعات إضافية من اللقاحات.

وقد تلقت مصر 350 ألف جرعة من اللقاح الذي طورته شركة سينوفارم الصينية على دفعتين منذ ديسمبر/كانون الأول، بالإضافة على 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في فبراير/ شباط الماضي.

وتأمل مصر الحصول على كمية من اللقاحات من مبادرة كوفاكس العالمية التي تهدف للتوزيع العادل للقاح وذلك خلال الأسابيع المقبلة.

وفي 24 فبراير/ شباط، قالت هيئة الدواء المصرية إنها اعتمدت لقاح "سبوتنيك في" الروسي للاستخدام الطارئ.

وقالت شركة برايم سبيد ميديكال المصرية إنها حصلت على حق توفير اللقاح الروسي في مصر، وذلك في بيان إلى البورصة المصرية لكنها لم تذكر تفاصيل.

وكانت مصر قد بدأت تطعيم العاملين على الخطوط الأمامية في القطاع الطبي في 24 يناير / كانون الثاني الماضي باللقاح الصيني.

وقالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إن من حصلوا على اللقاح الصيني سيحصلون على جرعة ثانية بعد 21 يوما، وإن من حصلوا على لقاح أسترازينيكا سينتظرون 12 أسبوعا للحصول على الجرعة الثانية.

وحتى الأربعاء، أكدت مصر اكتشاف 184168 حالة عدوى بفيروس كورونا منها 10822 حالة توفي أصحابها وذلك منذ بدء الجائحة.