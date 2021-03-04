شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تحذر أوروبا من ارتفاع إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن على الدول الأوروبية زيادة الحذر من السلالات الجديدة لفيروس كورونا، الأسرع انتشارا في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وقال هانس كلاوجي المسؤول بالمنظمة، ومقرها كوبنهاجن" الأسبوع الماضي، ارتفعت حالات الاصابة الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا بنسبة 9% لتصل إلى أكثر من مليون ، لينتهى بذلك انخفاض استمر لمدة ستة أسابيع في حالات الاصابة الجديدة".

وأشار إلى أن أكثر من نصف البلاد في المنطقة وعددها 53 دولة سجلت ارتفاعات في حالات الاصابة الجديدة.

وقال" علينا أن نحتوى تفشي الفيروس في كل مكان باستخدام ما نعلم أنه يؤدي لفائدة" مشيرا إلى اختبار وعزل وتعقب الحالات بالإضافة إلى الاستمرار في التطعيم.