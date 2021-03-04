البرلمان يُباشر بالتصويت على فقرات مشروع قانون المحكمة الاتحادية

وقال مراسل الخليج 365، إن "مجلس النواب يُباشر الان بالتصويت على فقرات مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا".

وكان مجلس النواب قد صوت على مشروع قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة ٢٠٠٦ رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥.



وعقد مجلس النواب، اليوم، جلسة جديدة برئاسة محمد الحلبوسي.