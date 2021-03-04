انت الان تتابع خبر 'كورونا' يستمر بحصد الضحايا.. الإصابات تقترب من 116 مليوناً عالمياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 115 مليوناً و765 ألفاً و634 إصابة، اليوم الخميس.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و571 ألفا و757 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 91 مليوناً و468 ألفاً و853 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.