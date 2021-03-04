الزراعة تبشر مسوقي الحنطة: مستحقاتكم صرفت

بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الخميس، بصرف مستحقات الفلاحين المسوقين لبذور الحنطة.

وقال الخفاجي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "وجه شركة مابين النهرين العامة للبذور، بصرف مستحقات الفلاحين المسوقين لبذور الحنطة، للموسم الزراعي 2020 - 2021، ( كدفعة خامسة) وبنسبة 25% من مبالغ المستحقات غير المدفوعة ممن سوقوا بذور الحنطة الى مواقع الشركة ومعامل القطاع الخاص، وحسب اسبقية التسويق بالتواريخ وتسلسل المعاملات".



وبناءً على التوجيه، اهابت الوزارة "بالمسوقين لمحصول الحنطة للموسم الزراعي 2020 - 2021 مراجعة مواقع تنقية وتعفير البذور ومعامل القطاع الخاص لاستلام مستحقاتهم المالية".

