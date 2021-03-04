المنظمة الدولية للهجرة: 20 مهاجرا على الأقل يقضون غرقا بعدما رماهم مهربون في البحر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قضى 20 مهاجرا على الأقل غرقا الاربعاء بعدما قام مهربون برمي عشرات الأشخاص في البحر في خليج عدن بين جيبوتي واليمن، على ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الخميس.

وقالت ايفون نديجي الناطقة باسم المنظمة لشرق افريقيا والقرن الافريقي لوكالة فرانس برس إن "الناجين يعتقدون أن 20 شخصا على الأقل قتلوا. وبعضهم لا يزال مفقودا. وعثر على خمس جثث على ساحل" جيبوتي.

وروى ناجون عالجتهم المنظمة الدولية للهجرة في مدينة اوبوك الجيبوتية أن 200 مهاجر على الأقل كانوا مكدسين في المركب الذي أبحر من جيبوتي صباح الأربعاء.

وأوضحت المنظمة في بيان الخميس "بعد 30 دقيقة على الابحار، أرغم المهربون نحو 80 شخصا على رمي أنفسهم في البحر". وقالت نديجي أن 60 شخصا فقط عادوا الى الشاطىء.

وأضاف البيان الصادر عن ستيفاني دافيو مسؤولة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي "نعمل بشكل وثيق مع سلطات جيبوتي لتقديم المساعدة للمهاجرين، لكن مأساة الأربعاء تشكل دليلا إضافيا على ان المجرمين يواصلون استغلال أشخاص جاهزين للقيام بأي شيء من أجل تحسين ظروف معيشتهم، في مقابل المال وبدون أي اعتبارات للنتائج".

ويشهد مضيق باب المندب الفاصل بين جيبوتي واليمن عمليات تهريب مهاجرين ولاجئين في الاتجاهين، يمنيون يفرون من الحرب وأفارقة يحاولون الوصول الى شبه الجزيرة العربية.

وهو ثالث حادث من نوعه في الاشهر الستة الماضية على ما قالت المنظمة الدولية للهجرة.

في تشرين الاول/اكتوبر الماضي قضى ثمانية مهاجرين اثيوبيين في ظروف مماثلة واعتبر 12 في عداد المفقودين.

وكانوا يغادرون في الاتجاه المعاكس من اليمن الى جيبوتي بعدما فشلوا في محاولتهم الوصول الى السعودية بسبب إغلاق الحدود ضمن اجراءات مكافحة كوفيد-19.