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الخارجية الروسية: لافروف يزور الإمارات والسعودية وقطر قريبا ويعقد مباحثات مع قادتها

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيقوم بزيارة إلى كل من الإمارات وقطر والسعودية في الفترة من 8 إلى 12 مارس/أذار الجاري.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "سيقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف  في الفترة من 8 إلى 12 آذار/مارس بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية ودولة قطر. ومن المقرر عقد اجتماعات ومفاوضات مع قادة هذه الدول ووزراء خارجيتها".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه سيتم التركيز على توسيع التعاون التجاري، ومناقشة الوضع في الشرق الأوسط، والتنسيق في سوق النفط والهيدروكربونات العالمي، فضلاً عن التفاعل في مكافحة انتشار .

وتشهد العلاقات الروسية مع الدول العربية الخليجية تطوراً ملحوظاً، خلال الأعوام الماضية  وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين. بالإضافة إلى عقد العشرات من الاتفاقات الاقتصادية والمالية والثقافية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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