الخارجية الروسية: لافروف يزور الإمارات والسعودية وقطر قريبا ويعقد مباحثات مع قادتها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيقوم بزيارة إلى كل من الإمارات وقطر والسعودية في الفترة من 8 إلى 12 مارس/أذار الجاري.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "سيقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الفترة من 8 إلى 12 آذار/مارس بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر. ومن المقرر عقد اجتماعات ومفاوضات مع قادة هذه الدول ووزراء خارجيتها".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه سيتم التركيز على توسيع التعاون التجاري، ومناقشة الوضع في الشرق الأوسط، والتنسيق في سوق النفط والهيدروكربونات العالمي، فضلاً عن التفاعل في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشهد العلاقات الروسية مع الدول العربية الخليجية تطوراً ملحوظاً، خلال الأعوام الماضية وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين. بالإضافة إلى عقد العشرات من الاتفاقات الاقتصادية والمالية والثقافية.